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В украинских кинотеатрах и музеях ослабят карантин: что изменится

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Суббота 29 мая 2021 10:25
В украинских кинотеатрах и музеях ослабят карантин: что изменится Коллаж РБК-Украина: в Украине смягчат карантин для кинотеатров
Автор: Владимир Костырин

В Украине планируют смягчить правила карантина для учреждений культуры, и увеличить лимит на посещаемость кинотеатров, музеев и театров. Министр культуры Александр Ткаченко поделился подробностями об ослаблении ограничений.

Об этом чиновник рассказал в эфире канала "Украина 24".

Глава Минкульта отметил, что признаки пандемии COVID-19 еще долго будут давать о себе знать, однако послабление карантинных запретов может оказать на сферу культуры значительное положительное влияние в экономическом плане.

Ткаченко обратил внимание, что в кинотеатрах, музеях и театрах действующие противоэпидемиологические мероприятия строго соблюдаются.

Так, ожидается, что ослабление ограничений там не подвергнет посетителей большему риску, и не вызовет всплеск заражений.

"Некоторое облегчение, увеличение в значительной степени количества посетителей - никоим образом не повредит нашей борьбе с коронавирусом с одной стороны, а с другой - это рука помощи учреждениям культуры", - рассказал министр.

Ткаченко объяснил, что была предложена определенная процедура, по которой заполняемость залов в театрах и кинотеатрах может увеличиться с 50% до двух третей.

"Там есть определенная формула. Пока она находится на рассмотрении в министерстве", - сказал он.

Чиновник добавил, что в настоящее время документ нарабатывается в Минздраве, и может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят смягчить карантин, и расширить возможности для проведения концертных массовых мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общепита. Кроме того, планируют разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран.

Напомним, что была утверждена программа празднования Дня Киева 2021 в условиях карантина, и уже 29 мая откроют 50-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" - он снова пройдет под открытым небом в течение недели, и зрителям продемонстрируют около 200 кинокартин.

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