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В українських кінотеатрах і музеях послаблять карантин: що зміниться

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Субота 29 травня 2021 10:25
В українських кінотеатрах і музеях послаблять карантин: що зміниться Колаж РБК-Україна: в Україні пом'якшать карантин для кінотеатрів
Автор: Володимир Костирін

В Україні планують пом'якшити правила карантину для закладів культури, і збільшити ліміт на відвідуваність кінотеатрів, музеїв і театрів. Міністр культури Олександр Ткаченко поділився подробицями про ослаблення обмежень.

Про це чиновник розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Глава Мінкульту зазначив, що ознаки пандемії COVID-19 ще довго даватимуть про себе знати, проте послаблення карантинних заборон може значно позитивно вплинути на сферу культури в економічному плані.

Ткаченко звернув увагу, що в кінотеатрах, музеях і театрах діючі протиепідеміологічні заходи суворо дотримуються.

Так, очікується, що ослаблення обмежень там не піддасть відвідувачів більшому ризику, і не викличе сплеск заражень.

"Деяке полегшення, збільшення значною мірою кількості відвідувачів - жодним чином не зашкодить нашій боротьбі з коронавірусом з одного боку, а з іншого - це рука допомоги закладам культури", - розповів міністр.

Ткаченко пояснив, що була запропонована певна процедура, за якою заповнюваність залів у театрах і кінотеатрах може збільшитися з 50% до двох третин.

"Там є певна формула. Поки вона знаходиться на розгляді в міністерстві", - сказав він.

Чиновник додав, що в цей час документ напрацьовується в МОЗ, і може бути винесений на розгляд Кабміну вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть пом'якшити карантин, і розширити можливості для проведення концертних масових заходів, дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування. Крім того, планують дозволити перетин кордону іноземцям певних країн.

Нагадаємо, що була затверджена програма святкування Дня Києва 2021 в умовах карантину, і вже 29 травня відкриють 50-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" - він знову пройде просто неба протягом тижня, і глядачам продемонструють близько 200 кінокартин.

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Новини України Життя Міністерство культури музей Олександр Ткаченко кинотеатр Карантин
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