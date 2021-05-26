В Украине хотят смягчить карантин: что разрешат

В Украине планируют смягчить карантин . В частности, планируют снять ограничения по времени для заведений и пустить иностранцев.

Об этом во время заседания правительства сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", - сообщил Ткаченко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что комитет Верховной рады планирует обратиться к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой пересмотреть карантинные мероприятия в "желтых" зонах. Речь идет о проведении культурно-массовых мероприятий и посещении кинотеатров.