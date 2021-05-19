Как будут праздновать День Киева 2021 в условиях карантина: утверждена программа

День Киева в 2021 году будут праздновать по измененной концепции с учетом ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией с COVID-19 в столице, и формат мероприятий уже адаптировали к требованиям карантина.

Об этом 19 мая передали в пресс-службе КГГА.

Традиционно Киев отмечает свой День в последнее воскресенье весны, которое в этом году приходится на 30 мая. Но праздничные мероприятия начнут проводить раньше, хотя их будет значительно меньше.

Как рассказала директор Департамента культуры киевской горгосадминистрации Яна Баринова, основными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле.

"Составляя программу, мы пытались охватить различные целевые аудитории и предусмотреть для киевлян самые разнообразные мероприятия", - отметила она.

Программа празднования Дня Киева - 2021

Праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого по Андреевскому спуску.

29 мая состоится торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который вновь пройдет под открытым небом в течение недели, и зрителям продемонстрируют около 200 кинокартин.

29-30 мая на Певческом поле состоится Kyiv fan fest.

30 мая на Крещатике проведут традиционный спортивный благотворительный проект "Пробег под каштанами".

29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка, а также парусная регата на Киевском речном вокзале.

В рамках проекта "Художники столицы - киевлянам" муниципальные творческие коллективы будут играть в эти дни в парках и скверах города.

Муниципальные музеи Киева также подготовили интересную программу для посетителей.

В День Киева во всех десяти районах столицы также пройдут циклы мероприятий в различных форматах - около 20 офлайн-событий, среди которых спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры.

Баринова напомнила, что в Киеве действует запрет на использование пиротехнических средств на время проведения мероприятий.