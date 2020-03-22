В украинских городах на улицы выведут военных: что нужно знать

Карантин в Украине (Фото: РБК-Украина)

В Украине из-за карантина стартует совместное патрулирование военных ВСУ, полиции и Нацгвардии

Карантин в Украине из-за коронавируса планируют существенно ужесточить - в МВД настаивают на введении тотальных ограничительных мер из-за ситуации с COVID-2019. Следить за порядком правоохранителям будут помогать военнослужащие.

Уже с 22 марта на улицы украинских городов выйдут совместные патрули полиции и военных.

В управления прессы Минобороны рассказали, что в гарнизонах ВСУ личный состав военнослужащих, которых будут вовлекать в патрулирование, уже обеспечили средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Отмечается, что совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ, которые будут действовать в взаимодействия с полицейскими и нацгвардейцами будет проводиться "в рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка".

К слову, накануне глава МВД Арсен Аваков высказал мнение, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в Украине должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности, а остальные нужно закрыть, и люди должны быть дома на карантине.

В тот же день в ведомстве также рассказали о готовности власти ввести в стране режим чрезвычайного положения, если нынешними карантинными мерами не удается остановить развитие COVID-2019.

На днях правительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также ЧС была объявлена в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Киевской областях.

По информации "РБК-Украина", в связи с опасностью распространения коронавируса Верховная Рада может ввести в стране режим ЧП уже 24 марта.

Напомним, что согласно закону "О правовом режиме чрезвычайного положения" в случае ЧП могут ограничить свободное перемещения граждан по территории страны, усилить охрану общественного порядка, могут изымать имущество у граждан и организаций, проводить эвакуацию населения и вводить "квартирную повинность" для юрлиц.

Отметим, что в ситуации с эпидемией дело не дойдет до введения комендантского часа, ограничения телефонной связи, интернета и телевидения и прочих мер.