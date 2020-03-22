ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В украинских городах на улицы выведут военных: что нужно знать

STYLERКоронавирус    22.03.2020 - 07:50
В украинских городах на улицы выведут военных: что нужно знать
Карантин в Украине (Фото: РБК-Украина)

В Украине из-за карантина стартует совместное патрулирование военных ВСУ, полиции и Нацгвардии

Карантин в Украине из-за коронавируса планируют существенно ужесточить - в МВД настаивают на введении тотальных ограничительных мер из-за ситуации с COVID-2019. Следить за порядком правоохранителям будут помогать военнослужащие.

Уже с 22 марта на улицы украинских городов выйдут совместные патрули полиции и военных.

В управления прессы Минобороны рассказали, что в гарнизонах ВСУ личный состав военнослужащих, которых будут вовлекать в патрулирование, уже обеспечили средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Отмечается, что совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ, которые будут действовать в взаимодействия с полицейскими и нацгвардейцами будет проводиться "в рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка".

К слову, накануне глава МВД Арсен Аваков высказал мнение, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в Украине должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности, а остальные нужно закрыть, и люди должны быть дома на карантине.

В тот же день в ведомстве также рассказали о готовности власти ввести в стране режим чрезвычайного положения, если нынешними карантинными мерами не удается остановить развитие COVID-2019.

На днях правительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также ЧС была объявлена в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Киевской областях.

По информации "РБК-Украина", в связи с опасностью распространения коронавируса Верховная Рада может ввести в стране режим ЧП уже 24 марта.

Напомним, что согласно закону "О правовом режиме чрезвычайного положения" в случае ЧП могут ограничить свободное перемещения граждан по территории страны, усилить охрану общественного порядка, могут изымать имущество у граждан и организаций, проводить эвакуацию населения и вводить "квартирную повинность" для юрлиц.

Отметим, что в ситуации с эпидемией дело не дойдет до введения комендантского часа, ограничения телефонной связи, интернета и телевидения и прочих мер.

Не из группы риска: что известно о вспышке коронавируса в Киеве Коронавирус в США: чем их карантин отличается от нашего (видео)
Новости Украины военныекарантинКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь