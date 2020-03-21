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Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине 24 марта

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 16:21
Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине 24 марта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение могут принять 24 марта

Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине 24 марта в связи с опасностью дальнейшего распространения коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По словам собеседника агентства, внеочередное заседание парламента могут созвать во вторник.

"В понедельник еще нет, а во вторник, думаю, будет", - сообщил источник.

Также источники среди депутатов фракции "Слуги народа" подтверждают, что на повестке дня внеочередного заседания должно быть объявлено чрезвычайное положение.

"Мне не известно наверняка, но президент говорил на фракции, что да. Если будет внеочередное заседание, то перед тем должно быть решение СНБО. СНБО обращается к президенту с решением, президент - указ, мы - постановление", - пояснил источник.

В то же время, в руководстве фракции "Слуга народа" сообщили РБК-Украина, что ни точная дата заседания, ни повестка дня пока не утверждены.

"Пока что ничего не знаем о внеочередном, на понедельник точно нет, ведь депутаты в регионах. На вторник - это возможно, но мы должны знать об этом за 48 часов", - сообщил источник в руководстве фракции.

Отметим, что чрезвычайное положение предусматривает закрытие всех рынков, торговых и развлекательных центров, театров, кинотеатров и музеев. Также при ЧС запрещается проведение массовых мероприятий, останавливается работа общественного транспорта, а медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине. Кроме того, по данным Минздрава, в условиях чрезвычайного положения больных коронавирусом пациентов начнут размещать и в частных клиниках.

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