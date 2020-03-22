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В українських містах на вулиці виведуть військових: що потрібно знати

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 07:50
В українських містах на вулиці виведуть військових: що потрібно знати
Карантин в Україні (Фото: РБК-Україна)

В Україні через карантин стартує спільне патрулювання військових ЗСУ, поліції та Нацгвардії

Карантин в Україні через коронавірус планують суттєво посилити - в МВС наполягають на введенні тотальних обмежувальних заходів через ситуацію з COVID-2019. Стежити за порядком правоохоронцям допомагатимуть військовослужбовці.

Вже від 22 березня на вулиці українських міст вийдуть спільні патрулі поліції та військових.

В управління преси Міноборони розповіли, що у гарнізонах ЗСУ особовий склад військовослужбовців, яких залучатимуть до патрулювання, вже забезпечили засобами захисту, антисептичними та дезінфікуючими речовинами.

Зазначається, що спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку ЗСУ, які будуть діяти у взаємодії з поліцейськими та нацгвардійцями буде проводитися "в рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, задля підтримання громадської безпеки та порядку".

До речі, напередодні глава МВС Арсен Аваков висловив думку, що через ситуацію з коронавірусом в Україні повинні працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності, а решту потрібно закрити, й люди повинні бути вдома на карантині.

Того ж дня у відомстві також розповіли про готовність влади запровадити в країні режим надзвичайного стану, якщо нинішніми карантинними заходами не вдається зупинити розвиток COVID-2019.

На днях уряд України оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві через спалах коронавіруса. Також надзвичайна ситуація була оголошена в Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Київській областях.

За інформацією "РБК-Україна", у зв'язку з небезпекою поширення коронавіруса Верховна Рада може запровадити в країні режим надзвичайного стану вже 24 березня.

Нагадаємо, що згідно із законом "Про правовий режим надзвичайного стану" у разі НС можуть обмежити вільне пересування громадян територією країни, посилити охорону громадського порядку, можуть вилучати майно у громадян і організацій, проводити евакуацію населення та вводити "квартирну повинність" для юросіб.

Зазначимо, що у ситуації з епідемією справа не дійде до введення комендантської години, обмеження телефонного зв'язку, інтернету і телебачення та інших заходів.

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