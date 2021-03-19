На украинских дорогах станет больше патрульных с радарами: где будут проверять скорость

В Украине станет больше проверок соблюдения скорости водителями на дорогах - патрульные с прибором TruCAM с понедельника, 22 марта, выйдут на дополнительные 60 участков.

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook .

В Украине увеличили количество участков на дорогах, где проверяют скорость прибором TruCAM (фото: patrol.police.gov.ua)

Ознакомиться с обновленной картой и перечнем меси можно по этой ссылке . Новые участки расположения устройств измерения скорости TruCAM обозначены красным цветом.

Правоохранитель добавил, что в 12 уже существующих участков решили внести изменения.

Новые места были определены на основании проведенного анализа аварийности именно по причинам превышения скорости движения.

Напомним, что с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД, и сильно ужесточили наказание за пьяное вождение.

Также мы писали о том, что украинцам разрешили перевозить детей в авто на переднем сиденье при определенном условии.