RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На українських дорогах стане більше патрульних з радарами: де перевірятимуть швидкість

Автор: Володимир Костирін

В Україні стане більше перевірок дотримання швидкості водіями на дорогах - патрульні з приладом TruCAM з понеділка, 22 березня, вийдуть на додаткові 60 ділянок.

Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.

Таким чином, загальна кількість ділянок, де вимірюють швидкість таким радаром, збільшиться до 309.

Нові місця були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху.

Правоохоронець додав, що в 12 вже існуючих ділянок вирішили внести зміни.

Ознайомитися з оновленою картою та переліком міси можна за цим посиланням. Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM позначені червоним кольором.

В патрульній поліції просять водіїв звернути увагу, що:

  • про використання приладів вимірювання швидкості інформують дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
  • в місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

В Україні збільшили кількість ділянок на дорогах, де перевіряють швидкість приладом TruCAM (фото: patrol.police.gov.ua)

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР, і сильно посилили покарання за п'яне водіння.

Також ми писали про те, що українцям дозволили перевозити дітей в авто на передньому сидінні за певної умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України дорогиводителинарушениярадарTruCAM
Читайте також
Українські водії будуть здавати на права за новими правилами
Арахамія перепросив за порушення ПДР в центрі Києва: винен - заплатив
Прогноз погоди