На украинских дорогах стало больше радаров TruCAM: где именно проверяют скорость

В Украине кроме камер автоматической фиксации нарушений ПДД также за соблюдением водителями допустимой скорости следят мобильные приборы TruCAM. Сейчас было принято решение об увеличении количества участков, на которых патрульные используют такие приборы.

Об этом 29 июля заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал в своем Facebook.

"С сегодняшнего дня появится еще 43 новых и будут расширены уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местами измерения являются аварийно-опасные участки автодорог и места концентрации ДТП, совершенных по причине превышения водителями допустимой скорости.

На каких дорогах в Украине будут работать TruCAM

Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения станут осуществлять на 252 участках.

Карту и перечень мест с обновленной информацией можно посмотреть по этой ссылке.

Также Билошицкий рассказал, что подходы к попытке приучить водителей быть ответственными на дороге остаются неизменными:

сначала правоохранители публикуют карту с участками, где измеряют скорость движения;

об использовании приборов измерения скорости водителям подскажут дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений;

в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль со включенными синими проблесковыми маячками.

Где в Украине используют радары TruCAM для контроля скорости (фото: facebook.com/Bilosh)

Ранее в МВД заявили, что штрафы за нарушение ПДД могут приносить в бюджет 1 млрд в месяц, и анонсировали новые камеры.

Также недавно в МВД объяснили, могут ли без объяснений останавливать и осматривать авто.