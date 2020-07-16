Штрафы за нарушение ПДД могут приносить в бюджет 1 млрд в месяц: МВД готовит новые камеры

Автофиксация нарушений ПДД в Украине (коллаж РБК-Украина)

В МВД Украины анонсировали установку на дорогах еще 300 камер автофиксации нарушений ПДД

В Украине камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за 45 дней работы в Киеве и области позволили снизить скорость движения авто в местах установки камер в 5 раз, а всего "шумахеров" удалось оштрафовать на 52 миллиона гривен.

Об этом 16 июля заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Эти средства поступили в бюджет и пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения, рассказал он.

Также заместитель Авакова отметил, что уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.

Геращенко доволен результатом 45 дней работы установленных 50 камер и анонсировал закупку новых. Их распределят на дорогах в разных областях страны.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года", - рассказал он.

В МВД подсчитали, что если количество камер увеличат до тысячи, то в бюджет будет поступать 1 миллиард гривен в месяц.

"Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители соблюдали разрешенную скорость", - добавил замминистра.

Видео: В Украине установят еще 300 камер автофиксации нарушений ПДД до конца года

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят жестче наказывать за нарушения ПДД и рассказывали, что ждет водителей.

Напомним также, что украинцам предлагают зарабатывать на водителях нарушителях ПДД, и специально создали приложение.