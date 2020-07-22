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В МВД объяснили, могут ли без объяснений останавливать и осматривать авто

Среда 22 июля 2020 22:48
В МВД объяснили, могут ли без объяснений останавливать и осматривать авто
Полиция в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Советник главы МВД назвал четкие правила остановки машин полицией

В Украине полиция может останавливать авто только в определенных случаях, но не редко правоохранители проводят осмотр транспорта даже без объяснений. Хотя таких полномочий "копы" пока не имеют, так как депутаты Верховной Рады приняли соответствующий проект закон только в первом чтении.

Советник главы МВД Владимир Мартыненко рассказал в эфире канала "Украина 24", что на данный момент есть четкие определенные правила остановки машин полицией.

Так он ответил на жалобы водителей, что их авто останавливают полицейские без видимых причин, проверяют без понятых и заявляют, что все по закону.

"На самом деле у нас есть несколько причин для остановки транспортного средства, среди этих причин есть, в том числе, отработка. Например, транспортного средства, которое, по оперативной информации, находится в угоне, или если на нем передвигаются преступники или те, кто имеет отношение к преступлению", - рассказал советник.

При этом Мартыненко отметил, что в том пакете законов, которое министерство внутренних дел инициировало в парламенте (законопроект №2695), указаны дополнительные причины остановки машин для проверки.

"Пока что если нет причины для остановки, то останавливать пока нельзя. И это несколько ограничивает эффективность работы полицейских. Но все же тут к каждой ситуации нужно подходить отдельно", - заявил советник Авакова.

Таким образом, "копы" сначала должны предоставить аргументацию, перед тем как попросить открыть бардачок, багажник, вынимать и показывать вещи.

"Нужно, чтобы аргументация была обязательно, и в принципе эту информацию не всегда даже озвучивают водителю. А тут как раз стоит вопрос о том, что если водитель ничего не нарушил и у него нет ничего запрещенного, то тут я не вижу особой проблемы, например, открыть багажник, показать бардачок", - рассказал Мартыненко.

Также советник министра добавил: "Другое дело, когда это уже переходит нормальные здоровые рамки и доходит уже не до осмотра, а до обыска".

Ранее сообщалось, что украинским водителям осенью могут разрешить превышать скорость при некоторых условиях.

Также мы писали о том, что в Украине хотят жестче наказывать за нарушения ПДД и рассказывали, что ждет водителей.

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