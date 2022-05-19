Украинских беженцев в Великобритании выгоняют из домов после ссор с хозяевами

Принимающие украинцев британцы оказались не готовы к тому, что многие семьи травмированы. Они сообщают, что украинские дети падают на пол, услышав громкие звуки, приняв их за бомбы.

Украинских беженцев, прибывших в Великобританию по программе "Дом для Украины", выгоняют на улицу после ссор с хозяевами. Местные власти сталкиваются с проблемой, что беженцев часто уведомляют о выселении всего за день.

В чем состоит программа "Дом для украинцев"

18 марта началась подача заявлений на получение визы в рамках программы от украинских заявителей, которые назвали людей в Великобритании, желающих их спонсировать. С помощью этого проекта украинцы находят спонсора в Британии, который предоставляет им жилье на 6 месяцев. Многие семьи, бегущие от войны, уже получили визы и прибыли в Великобританию.

Но не для всех все оказалось так гладко.

Сейчас в стране по программе спонсорства находится 26 тысяч украинских семей.

Беженцев выселяют из Великобритании

Выяснилось, что украинские семьи все чаще становятся бездомными после ссоры с хозяевами.

Растущее число беженцев появляется в местных советах после того, как их уведомляют всего за один день о поиске новых спонсоров.

По словам одной из украинок, ей сказали выселиться в сообщении СМС, в то время как другой британец не сказал украинской семье, что хозяева дома - вегетарианцы и в доме нельзя есть мясо.

Благотворительные организации опасаются, что вся система может "рухнуть", поскольку хозяева, большинство из которых имеют самые лучшие намерения, не осознают масштабность всех задач, которые они на себя взвалили.

Сейчас правительство Великобритании работает над услугой "повторного подбора", чтобы найти новых спонсоров для украинцев, если это будет необходимо.

Спонсоры просят семьи покинуть дома

Один из украинцев рассказывает, что "хозяева просят семью уехать", а другой сказал: "Просто все пошло не так".

"Спонсор все время курит в доме, семья в стрессе и плачет", - рассказывают представители семьи в Великобритании.

Марта Муляк, приютившая несколько украинских семей с начала войны и являющаяся председателем 1st London Plast, украинской скаутской группы, рассказала, что проект "Дома для украинцев" "имеет много проблем и в конечном итоге приведет к полному краху".

"Многие британцы соглашаются дать дома украинцам, но когда приходят счета по коммуналке и еде - они отказываются", - добавляет Марта.

История Юлии Скубенко

30-летняя украинка Юлия опубликовала пост со своей фотографией с просьбой помощи в Великобритании. Она не ожидала, что получит столько откликов и предложений.

Девушка поделилась ссылками на свои профили в социальных сетях и номером своего мобильного телефона. Британские мужчины начали засыпать ее сообщениями. Некоторые предлагали ей комнату, а некоторые просили руки и сердца.

Украинка Юлия Скубенко получила сотни сообщений от британских мужчин с разными предложениями (фото: dailymail.co.uk)

Когда она ответила одному из мужчин, что ее интересует только дома, в где живут женщины, он написал: "Жаль, мы могли бы создать семью".

Другой заявил, что владеет нефтяной компанией и банком, и предложил нанять ее в качестве своего "помощника".

Юлия очень беспокоится об украинках, так как многие могут попасть в совсем небезопасную ситуацию.