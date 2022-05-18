Цены на аренду жилья в разных странах Европы и в городах Украины: где будет дешевле всего

Украинцы тем временем искали жилье в аренду за "вменяемые" деньги в городах Европы и порой сильно возмущались тем, что цена аренды обычной однокомнатной квартиры может быть в три раза выше чем во Львове или Киеве.

Цены на аренду жилья в Украине сейчас стали сложным вопросом. В конце февраля и начале марта в городах на западе Украины они полетели вверх из-за наплыва переселенцев. А потом понемногу поползли вниз. А вот в других регионах страны рынок аренды почти замер.

Сколько стоит арендовать квартиру в крупных городах Европы и какие цены сейчас в Украине - читайте ниже.

Цены на аренду квартир в Украине

Средняя цена на однокомнатную квартиру во Львове до войны составляла от 6000 до 8000 гривен (200-300 долларов). Это цена аренды квартиры почти в любом районе города, не в центре, с минимумом удобств, без особых наворотов и крутых евроремонтов.

Все дополнительные функции опционно – цена во многом зависела от возраста дома, района, месторасположения, метража, уровня ремонта и всех остальных параметров.

К примеру, в январе хорошая квартира-студио в новом доме в 20 минутах от центра города транспортом предлагалась в аренду от 8000 до 14000 гривен (300-400 долларов).

В марте за такую квартиру владельцы хотели от 12000 до 15000 гривен. Были и исключения, когда квартиру за 8000-10000 тысяч пытались сдать за 18000-20000. Но к счастью, такие ситуации - исключения.

В мае эти квартиры сдают снова за 10000 - 12000 гривен. Небольшая квартирка в старом доме предлагается от 7000 гривен и выше. А если повезет - можно найти и за 5000-6000 гривен.

С другой стороны, на рынке аренды с первых недель войны оказалось много жилья в пригороде и квартир, которые ранее не сдавались. Их цена намного ниже. В начале марта можно было найти вполне симпатичный домик в 20-30 км от Львова за 2000-3000 гривен.

Похожая ситуация и в других городах западной Украины. В Хмельницком простая однокомнатная квартира до войны предлагалась от 4000 до 6000 гривен, сейчас за такую квартиру хотят от 6000 до 8000 гривен.

В Ивано-Франковске аренда квартиры до войны тянула в среднем 5000-6000 гривен, сейчас за нее хотят около 7000-8000 гривен.

В других регионах страны ситуация сильно отличается. В Днепре до войны однокомнатную квартиру арендовать можно было за 5000-6000 гривен, сейчас аренда потянет 7000 гривен. Но если повезет – можно найти и за 4000 гривен.

Поднялись цены на аренду жилья в Полтаве и Черкассах, в среднем на 2-3 тысячи гривен по сравнению с ценами до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

А вот в Киеве ситуация кардинально поменялась. Цены на аренду упали на несколько тысяч и откатились к периоду 2014-2015 года. Часть арендаторов предложила своим квартиросъемщикам, которые уехали - оплачивать часть, половину суммы аренды или просто коммунальные услуги.

Сейчас квартиру в Киеве можно снять за 7000-9000 гривен. А для людей, которые пострадали от военных действий или полностью лишились жилья, можно найти и намного дешевле.

А что с арендой за границей

Количество беженцев из Украины изменило рынок аренды и в других странах. В тех странах, где беженцев очень много - цены точно так же поползли вверх.

Однако там есть другой нюанс - многим семьям жилье предоставляли власти города, и это не просто крыша над головой с рядами раскладушек в спортзалах (хотя и таких пунктов приема беженцев было много).

Для тех, кто собирается остаться в другой стране на несколько месяцев и собирается работать - во многих странах предоставляют жилье. С частично оплатой, с оплатой 50%, с оплатой только коммунальных услуг.

Где-то украинцев селят в большой дом - сразу 3-4 семьи и берут над ними шефство. Кто-то принимает беженцев у себя дома и отдает целый этаж или соседний коттедж.

А вот с арендой за границей все намного сложнее, а цены на порядок выше. Самая низкая аренда за однокомнатную квартиру в Чехии, Турции и Польше.

Однако тут стоит понимать, что квартира в центре Варшавы или Стамбула обойдется намного дороже, чем в Гданське или скажем - на окраинах Стамбула.

Хотя в Польше цены в крупных городах довольно высокие, от 400 до 650 евро, а вот в пригороде можно найти и за 200-250 евро в месяц. Квартира в Праге обойдется дорого, от 1000 евро. Но в пригороде реально найти и за 500 евро.

В среднем самая низкая цена аренды в этих странах от 220 до 300 евро в месяц. В Испании жилье можно арендовать от 350 до 400 евро. Столько же обойдется аренда квартиры в Румынии, Сербии, Черногории, Грузии, Литве и Северной Македонии.

В Болгарии аренда квартир уже выше 650 евро, в Греции - от 700 евро. В Будапеште за квартиру просят 700-800 евро, но, если отъехать от центра на 100 км - вам предложат жилье за 500 евро в месяц.

Аренда квартир в Германии уже кусается. В Лейпциге придется отдать за квартиру от 500 евро, в Кельне - около 700-800 евро, а в Мюнхене от 1000 евро и больше. От 800 евро захотят арендодатели в Хорватии и Эстонии.

Квартира на Кипре обойдется в среднем от 800-900 евро до 1200 евро. Столько же будет стоить жилье в Словакии и Словении.

В Париже квартира обойдется от 1300 евро в месяц, но вполне реально найти небольшой домик или квартиру в пригороде от 600 евро в месяц, а на севере Франции - от 500 евро.

Квартира в Амстердаме (Нидерланды) обойдется в 1500 евро в месяц, столько же жилье стоит в Женеве. В Люксембурге от 1700 евро в месяц, а в Дублине - от 1800 евро. В Бельгии цены на аренду жилья похожие - от 1200 до 1500 евро в месяц.

Квартира в Лондоне будет стоить от 2000 евро в месяц. Такая же цена на аренду в Риме или Хельсинки.