ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Сдыхайте, мучайтесь": в сети нашли россиянку, которая хотела вырезать звезды на спинах украинских детей

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 10:37
"Сдыхайте, мучайтесь": в сети нашли россиянку, которая хотела вырезать звезды на спинах украинских детей В сети нашли россиянку, угрожавшую украинским детям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России не только военные показывают особую жестокость к украинцам. Это делают так же так называемые мирные жители, в том числе и женщины.

Об одной из таких особей рассказало расследование "Схем".

Предистория россиянки, которая так ненавидит украинских детей

На днях СБУ опубликовала фрагмент перехваченного разговора российского военного с супругой. В ней женщина жаловалась мужчине на оказавшихся в России украинских детей. По ее словам, они отказывались праздновать 9 мая, объяснив тем, что это "не их праздник". Она считает, что их нужно наказать!

Женщина в деталях описывала мужчине, как бы она мечтала их за это наказать. Она говорила, что, если бы ее воля - она "резала бы им п***ки" и "вырезала звезды на спинах". Также она говорила, что сама бы вколола детям наркотики и смотрела бы, как они мучаются.

"Я их ненавижу", - говорила мужу россиянка об украинских детях.

Кто эта россиянка?

Журналисты "Схем" с помощью СБУ смогли идентифицировать личность россиянки.

Юлии Копытовой 30 лет. Она родилась в селе Пржевальское Смоленской области России. Как оказалось, женщина работала в детской больнице и у нее самой есть дети, что не мешает ей так ненавидеть малышей из Украины.

&quot;Сдыхайте, мучайтесь&quot;: в сети нашли россиянку, которая хотела вырезать звезды на спинах украинских детей&quot;Сдыхайте, мучайтесь&quot;: в сети нашли россиянку, которая хотела вырезать звезды на спинах украинских детей&quot;Сдыхайте, мучайтесь&quot;: в сети нашли россиянку, которая хотела вырезать звезды на спинах украинских детейЮлия Копытова ненавидит украинских детей (Скриншот)

Как мы ранее писали, россиянку, которая выдавала себя за украинку, заставили страдать в Корее.

Ранее мы писали, что семьи россиян в Болгарии притворялись украинскими беженцами, но их постигло наказание.

Также сообщалось, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество