"Сдыхайте, мучайтесь": в сети нашли россиянку, которая хотела вырезать звезды на спинах украинских детей
В России не только военные показывают особую жестокость к украинцам. Это делают так же так называемые мирные жители, в том числе и женщины.
Об одной из таких особей рассказало расследование "Схем".
Предистория россиянки, которая так ненавидит украинских детей
На днях СБУ опубликовала фрагмент перехваченного разговора российского военного с супругой. В ней женщина жаловалась мужчине на оказавшихся в России украинских детей. По ее словам, они отказывались праздновать 9 мая, объяснив тем, что это "не их праздник". Она считает, что их нужно наказать!
Женщина в деталях описывала мужчине, как бы она мечтала их за это наказать. Она говорила, что, если бы ее воля - она "резала бы им п***ки" и "вырезала звезды на спинах". Также она говорила, что сама бы вколола детям наркотики и смотрела бы, как они мучаются.
"Я их ненавижу", - говорила мужу россиянка об украинских детях.
Кто эта россиянка?
Журналисты "Схем" с помощью СБУ смогли идентифицировать личность россиянки.
Юлии Копытовой 30 лет. Она родилась в селе Пржевальское Смоленской области России. Как оказалось, женщина работала в детской больнице и у нее самой есть дети, что не мешает ей так ненавидеть малышей из Украины.
Юлия Копытова ненавидит украинских детей (Скриншот)
Как мы ранее писали, россиянку, которая выдавала себя за украинку, заставили страдать в Корее.
Ранее мы писали, что семьи россиян в Болгарии притворялись украинскими беженцами, но их постигло наказание.
Также сообщалось, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.