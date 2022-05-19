Українських біженців у Великобританії виганяють з будинків після сварок з господарями

Приймаючі українців британці виявилися не готові до того, що багато сімей травмовані. Вони повідомляють, що українські діти падають на підлогу, почувши гучні звуки, прийнявши їх за бомби.

Українських біженців, які прибули до Великобританії за програмою "Дім для України", виганяють на вулицю після сварок з господарями. Місцева влада стикається з проблемою, що біженців часто повідомляють про виселення всього за день.

У чому полягає програма "Дім для українців"

18 березня розпочалася подача заяв на отримання візи в рамках програми від українських заявників, які назвали людей у Великій Британії, які бажають їх спонсорувати. За допомогою цього проекту українці знаходять спонсора в Британії, який надає їм житло на 6 місяців. Багато сімей, що біжать від війни, вже отримали візи і прибули до Великобританії.

Але не для всіх все виявилося так гладко.

Зараз в країні за програмою спонсорства знаходиться 26 тисяч українських сімей.

Біженців виселяють з Великобританії

З'ясувалося, що українські сім'ї все частіше стають бездомними після сварки з господарями.

Зростаюча кількість біженців з'являється в місцевих радах після того, як їх повідомляють всього за один день про пошук нових спонсорів.

За словами однієї з українок, їй сказали виселитися в повідомленні СМС, в той час, як інший британець не сказав українській родині, що господарі будинку - вегетаріанці й в будинку не можна їсти м'ясо.

Благодійні організації побоюються, що вся система може "впасти", оскільки господарі, більшість з яких мають найкращі наміри, не усвідомлюють масштабність всіх завдань, які вони на себе звалили.

Зараз уряд Великобританії працює над послугою "повторного підбору", щоб знайти нових спонсорів для українців, якщо це буде необхідно.

Спонсори просять сім'ї покинути будинки

Один з українців розповідає, що господарі просять сім'ю виїхати", а інший сказав: "просто все пішло не так".

"Спонсор весь час курить в будинку, сім'я в стресі і плаче", - розповідають представники сім'ї у Великобританії.

Марта Муляк, яка прихистила кілька українських сімей з початку війни і є головою 1st London Plast, української скаутської групи, розповіла, що проект "Дім для українців" "має багато проблем і в кінцевому підсумку призведе до повного краху".

"Багато британців погоджуються дати будинки українцям, але коли приходять рахунки по комуналці і їжі - вони відмовляються", - додає Марта.

Історія Юлії Скубенко

30-річна українка Юлія опублікувала пост зі своєю фотографією з проханням допомоги у Великобританії. Вона не очікувала, що отримає стільки відгуків і пропозицій.

Дівчина поділилася посиланнями на свої профілі в соціальних мережах і номером свого мобільного телефону. Британські чоловіки почали засипати її повідомленнями. Деякі пропонували їй кімнату, а деякі просили руки і серця.

Українка Юлія Скубенко отримала сотні повідомлень від британських чоловіків з різними пропозиціями (фото: dailymail.co.uk)

Коли вона відповіла одному з чоловіків, що її цікавить тільки дім, в де живуть жінки, він написав: "Шкода, ми могли б створити сім'ю".

Інший заявив, що володіє нафтовою компанією і банком, і запропонував найняти її в якості свого "помічника".

Юлія дуже турбується про українок, бо багато хто може потрапити в зовсім небезпечну ситуацію.