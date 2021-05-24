Украинские звезды отреагировали на скандал с Меладзе и домогательствами: бурная фантазия

Отметим, что Ани Лорак смело заявила, что Меладзе ей намекал на интимные отношения.

"Он мне сказал: ты знаешь, тебе никто не нужен, ты вот самостоятельная личность, ты должна сама. И дальше не было никакого разговора, он просто оборвал все трубки, и всем своим знакомым запретил со мной общаться, потому что я не приняла его условия работы ", - заявила Ани Лорак.

Следующей звездой, сделала похоже откровенное признание, стала Оля Полякова. В своем видеообращении она рассказала, что тоже стала жертвой непристойного предложения.

К слову, ходили слухи, что именно из-за домогательств ушла от сотрудничества с Меладзе Эрика Герцег и Полина Гагарина. А недавно Татьяна Найник из ВИА "Гры" сказала также про сексуальные домогательства.

Украинская артистка Надежда Мейхер решила защитить честь известного продюсера. Она сообщила, что все обвинения не стоит воспринимать серьезно, ведь Полякова "просто пиарится".

"Влезть в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого она разная, а у нас, артистов, вообще бурная. Ее я знаю плохо, но точно могу сказать, что слово "домогательства" и Константин Меладзе - совершенно противоположные вещи", - подчеркнула Надежда Мейхер.

Кстати, поддержала продюсера и Анастасия Приходько. В то же время Наталья Могилевская и Надежда Дорофеева рассказали, что никогда не испытывали сексуального харассмента на своем творческом пути.

Украинские звезды отреагировали на секс-скандал с Меладзе