ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Приходько решила заступиться за Меладзе в секс-скандале: мне он такого не предлагал!

Новина українською →
Пятница 14 мая 2021 16:10
Приходько решила заступиться за Меладзе в секс-скандале: мне он такого не предлагал! Фото: Анастасия Приходько заступилась за Меладзе (facebook.com Анастасія Приходько)
Автор: Людмила Жукова

Украинская артистка Анастасия Приходько решила заступиться за российского продюсера Константина Меладзе, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. О секс-скандале ранее поведали Оля Полякова и Ани Лорак.

Свою точку зрения по поводу этих обвинений Приходько высказала изданию "Вести".

Исполнительница отметила, что ей такие предложения не поступали, так как поведение у нее не вызывающее. Также Анастасия очень удивлена, почему же певицы ранее ничего не говорили о Меладзе, а решились предъявить факты только сейчас.

"От Константина мне не поступали предложения "на экран - через диван", поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и "все были согласны"! Это зацепило в первую очередь мою честь. Я не знаю, какие отношения были у нее с ним. Но у меня с ним отношения были совсем другими. К тому же я не веду себя так, чтобы у кого-то даже мысль закрадывалась мне такое предложить!" - сказала Приходько.

Анастасия считает, что такие откровения артисток больше всего похожи на создание хайпа вокруг их имен.

"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь. Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности", – высказала свое мнение певица.

Приходько также отметила, что не общается с Меладзе с 2010 года.

"Нет никаких (отношений - Ред.) Они у нас закончились в 2010 году, после моего участия в Евровидении", - резюмировала она.

Как мы ранее писали, Константин Меладзе рассказал о новой женщине в жизни брата Валерия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Персоны Анастасия Приходько Валерий Меладзе
LITE
Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео)
Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео)