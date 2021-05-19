Ани Лорак впервые высказалась о скандале с домогательствами Меладзе

Певица Ани Лорак решила высказаться на тему интервью, в котором она иносказательно предъявила Константину Меладзе обвинения в домагательствах. Теперь артистка заявляет, что ничего такого она не имела в виду, и ее неправильно поняли.

По словам звезды, ее слова неправильно поняли и перекрутили, что стало поводом для травли знаменитого композитора.

"Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью", - написала певица.

Она добавила, что относится к продюсеру и автору множества хитов с любовью и уважением, а также попросила более не развивать эту тему.

"Началась необоснованная публичная травля человека, к которому я

с уважением и любовью отношусь - к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое", - добавила исполнительница.

Напомним, что недавно в большом интервью Ани Лорак рассказала, что прекратила сотрудничество с Меладзе по личным причинам. Певица добавила, что не была готова пойти ради популярности на те условия, которые ей предлагал продюсер.

"Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития - они мне не подошли", - высказалась тогда Ани Лорак.