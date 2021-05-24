Українські зірки відреагували на скандал з Меладзе і домаганнями: бурхлива фантазія

Зазначимо, що Ані Лорак сміливо заявила, що Меладзе їй натякав на інтимні стосунки.

"Він мені сказав: ти знаєш, тобі ніхто не потрібен, ти ось самостійна особистість, ти повинна сама. І далі не було ніякої розмови, він просто обірвав всі трубки, і всім своїм знайомим заборонив зі мною спілкуватися, тому що я не прийняла його умови роботи", - заявила Ані Лорак.

Наступною зіркою, яка зробила схоже відверте зізнання, стала Оля Полякова. У своєму відеозверненні вона розповіла, що теж стала жертвою непристойної пропозиції.

До слова, ходили чутки, що саме через домагання пішла від співпраці з Меладзе Еріка Герцег і Поліна Гагаріна. А нещодавно Тетяна Найник з ВІА "Гри" сказала також про сексуальні домагання.

Українська артистка Надія Мейхер вирішила захистити честь відомого продюсера. Вона повідомила, що всі звинувачення не варто сприймати серйозно, адже Полякова "просто піариться".

"Влізти в чиюсь голову, в чиюсь уяву. У кожного вона різна, а у нас, артистів, взагалі бурхлива. Її я знаю погано, але точно можу сказати, що слово "домагання" і Костянтин Меладзе - абсолютно протилежні речі", - підкреслила Надія Мейхер.

До речі, підтримала продюсера і Анастасія Приходько. У той же час Наталія Могилевська і Надія Дорофєєва розповіли, що ніколи не відчували сексуального харасменту на своєму творчому шляху.

Українські зірки відреагували на секс-скандал з Меладзе