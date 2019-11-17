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Українські заробітчани масово повернуться назад: названа причина

STYLERЖиття    17.11.2019 - 18:39
Українські заробітчани масово повернуться назад: названа причина
Українці (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

Українці, які виїхали на заробітки в Європу, повернуться на батьківщину

Українці, які виїхали на роботу в Європу, масово повернуться назад. Більше того, в Україну приїдуть багато представників інших національностей. Про це в інтерв'ю Politeka Online заявив аналітик і експерт зі стратегії Володимир Стус.

За його словами, з приходом Дональда Трампа всім стало зрозуміло, що процес глобалізації завершується.

"Мій прогноз про те, що глобалізація завершується, опублікований в 2009 році. Скільки його критикували? Але ось Трамп прийшов і зараз всім зрозуміло, що глобалізація завершується", - говорить аналітик.

Володимир Стус упевнений, що Україні є що освоювати всередині.

"А що освоювати всередині Німеччини? Що освоювати всередині Іспанії? Нічого! І в Україні, і на Заході розвиток економіки йде на три чверті за рахунок зростання бульбашок. З "мегабалом" це все впаде. Спочатку закриють вакансії, потім будуть витісняти мігрантів, а потім будуть витісняти своїх небажаних осіб. А потім вони поїдуть, і демографічна проблема України буде вирішуватися", - вважає експерт.

На думку Володимира Стуса, в Україну приїдуть громадяни ближнього зарубіжжя.

"Спочатку повернуться ті, хто поїхав, потім ті, які близькі до нас, які давно поїхали з України, а потім ті, які не етнічно близькі і Україна введе жорстку міграційну політику, тому що вони поїдуть не тому що буде там добре, а тому що там буде погано", - відзначає аналітик.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті в'єтнамці замаскувалися під тварин, щоб перейти кордон.

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