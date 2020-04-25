Украинские заключенные устроили кровавый бунт из-за угрозы COVID-19: подробности

Коронавирус в Украине подтвержден уже у 8125 человек, и для противодействия распространению SARS-CoV-2 правительство продлило карантин до 11 мая с жесткими ограничительными мерами. Но вирус продолжает заражать людей, и находит "лазейки" даже в тюремных стенах.

Первые случаи COVID-19 в украинских местах лишения свободы выявили 23 апреля. В пресс-службе омбудсмена рассказали, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников подтвердилась болезнь, но среди заключенных зараженных нет.

Сегодня появилась информация, что в Черновцах в следственном изоляторе этим утром произошел бунт заключенных. Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, они узнали, что в СИЗО приняли больного коронавирусом.

"Сообщалось, что начальник СИЗО два дня пытался помешать этому, однако на него якобы надавили из Минюста", - говорится в материале.

Заключенные запаниковали из-за уверенности, что в изоляторе невозможно создать санитарные условия и избежать заражения. Ведь здание очень компактное и старое, было построено еще в начале XIX века.

После этого три камеры забаррикадировались изнутри, и несколько человек порезали себе вены.

Сотрудникам СИЗО пришлось применить силу, зачинщиков волнений уже изолировали.

"Сотрудники изолятора начали писать рапорты на увольнение. Сегодня уже подано пять рапортов. Обстановка очень накаленная", - пишет издание.

Также источник подчеркнул, что в СИЗО в Черновцах большая проблема с обеспечением масками, защитной спецодеждой, дезинфицирующими средствами и антисептиками.

Отметим, что беспорядки в тюрьмах из-за коронавируса происходили также и в других странах. В марте из-за вспышки COVID-19 в Италии в четырех тюрьмах вспыхнули бунты, в результате погибли шесть человек. В апреле в Иркутской области РФ в одной из колоний также произошел бунт из-за страха перед коронавирусом, в ходе которого 18 заключенных порезали себе вены.

Ранее мы сообщали, что в Украине в рамках тюремной реформы в СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта.