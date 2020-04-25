Українські в'язні влаштували кривавий бунт через загрозу COVID-19: подробиці

Коронавірус в Україні підтверджено вже у 8125 людей, і для протидії поширення SARS-CoV-2 уряд продовжив карантин по 11 травня з жорсткими обмежувальними заходами. Але вірус продовжує заражати людей, і знаходить "лазівки" навіть в тюремних стінах.

Перші випадки COVID-19 в українських місцях позбавлення волі виявили 23 квітня. У прес-службі омбудсмена розповіли, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону у двох працівників підтвердилася хвороба, але серед ув'язнених заражених немає.

Сьогодні з'явилася інформація, що в Чернівцях у слідчому ізоляторі вранці стався бунт ув'язнених. Як пише "Обозреватель" із посиланням на власні джерела, вони дізналися, що в СІЗО взяли хворого коронавірусом.

"Повідомлялося, що начальник СІЗО два дні намагався перешкодити цьому, однак на нього нібито натиснули з Мін'юсту", - йдеться в матеріалі.

Ув'язнені запанікували через впевненість, що в ізоляторі неможливо створити санітарні умови та уникнути зараження. Адже будівля дуже компактна і стара, була збудована ще на початку XIX століття.

Після цього три камери забарикадувалися зсередини, і кілька осіб порізали собі вени.

Співробітникам СІЗО довелося застосувати силу, винуватців заворушень ізолювали.

"Співробітники ізолятора почали писати рапорти на звільнення. Сьогодні вже подано п'ять рапортів. Обстановка дуже напружена", - пише видання.

Також джерело наголосило, що у СІЗО у Чернівцях велика проблема із забезпеченням масками, захисним спецодягом, дезінфікуючими засобами та антисептиками.

Зазначимо, що заворушення в тюрмах через коронавірус ставалися також і в інших країнах. У березні через спалах COVID-19 в Італії в чотирьох в'язницях спалахнули бунти, в результаті загинули шість осіб. У квітні в Іркутській області РФ в одній з колоній також стався бунт через страх перед коронавірусом, в ході якого 18 ув'язнених порізали собі вени.

Раніше ми повідомляли, що в Україні в рамках тюремної реформи в СІЗО з'являться платні камери підвищеного комфорту.