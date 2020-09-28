Украинские врачи спасли женщину с необычным диагнозом: таких случаев единицы

В Тернополе врачи провели необычную операцию – женщине поставили диагноз с четырьмя сложными болезнями, включая онкологию. Медикам удалось провести уникальную и сложную операцию всего за три часа и двадцать минут. Подробности необычного случая – читайте ниже.

Как сообщает КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи" в Facebook, еще в июне к врачам обратилась пациентка в возрасте 60 лет с жалобами на пожелтение кожных покровов, выраженную общую слабость, тошноту, боли в правом подреберье. С ее слов стало известно уже об одном диагнозе, который ей поставили ранее – желчнокаменная болезнь.

Операция в Тернополе (фото: facebook.com/КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги)

Пациентка прошла полный комплекс обследований. С помощью компьютерной томографии органов брюшной полости, у данной пациентки диагностированы: желчнокаменную болезнь, хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз с механической желтухой и злокачественную опухоль прямой кишки с развитием частичной толстокишечной непроходимости. Такой диагноз требовал незамедлительного хирургического вмешательства.

Благодаря слаженной работе настоящих профессионалов, команде хирургов и анестезиологов, во главе с заведующим хирургического отделения Осадчуком Дмитрием Васильевичем, данной пациентке был мгновенно проведен ряд оперативных вмешательств: эндоскопическая ретроградная холангиография с папилосфиктеротомией и литоэкстракция канкремента из общей желчного протока, следующим этапом была проведена лапороскопическая холецистэктомия и на завершительном этапе - лапароскопическая передняя резекция прямой кишки с интракорпоральным сигморектоанастомозом. Длительность операции составила 3 ч 20 мин.

Операция в Тернополе (фото: facebook.com/КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги)

"Уникальность таких оперативных вмешательств заключается в том, что выполнены они одновременно благодаря слаженности работе операционной бригады и возможности использования высококлассной медицинской аппаратуры в малоинвазивной хирургии. Осложнений в послеоперационном периоде не было. Больная в удовлетворительном состоянии на 7 сутки выписана из стационара под наблюдение семейного врача", - говорится в сообщении врачей.

Напомним, что ранее украинцу из Дубно Ровенской области удалили огромную опухоль на шее, которая мешала ему жить.

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