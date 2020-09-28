Українські лікарі врятували жінку з незвичайним діагнозом: таких випадків одиниці

У Тернополі лікарі провели незвичайну операцію – жінці поставили діагноз з чотирма складними хворобами, включаючи онкологію. Медикам вдалося провести унікальну і складну операцію всього за три години двадцять хвилин. Подробиці незвичайного випадку – читайте нижче.

Як повідомляє КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" в Facebook, ще в червні до лікарів звернулася пацієнтка віком 60 років зі скаргами на пожовтіння шкірних покривів, виражену загальну слабкість, нудоту, болі в правому підребер'ї. З її слів стало відомо вже про один діагноз, який їй поставили раніше – жовчнокам'яна хвороба.

Операція в Тернополі (фото: facebook.com/КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги)

Пацієнтка пройшла повний комплекс обстежень. За допомогою комп'ютерної томографії органів черевної порожнини, у даної пацієнтки діагностовано: жовчнокам'яну хворобу, хронічний калькульозний холецистит, холедохолітіаз з механічною жовтяницею та злоякісну пухлину прямої кишки з розвитком часткової товстокишкової непрохідності. Такий діагноз вимагав негайного хірургічного втручання.

Завдяки злагодженій роботі справжніх професіоналів, команді хірургів і анестезіологів, на чолі із завідувачем хірургічного відділення Осадчуком Дмитром Васильовичем, даній пацієнтці був миттєво проведено ряд оперативних втручань: ендоскопічна ретроградна холангіографія з папілосфіктеротомією та літоекстракцією канкремента із загальною жовчевою протокою, наступним етапом проведено лапороскопічну холецистектомію та на завершальному етапі - лапароскопічна передня резекція прямої кишки з інтракорпоральним сигморектоанастомозом. Тривалість операції склала 3 год 20 хв.

Операція в Тернополі (фото: facebook.com/КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги)

"Унікальність таких оперативних втручань полягає в тому, що виконані вони одночасно завдяки злагодженій роботі операційної бригади та можливості використання висококласної медичної апаратури в малоінвазивній хірургії. Ускладнень у післяопераційному періоді не було. Хвора в задовільному стані на 7 добу виписана зі стаціонару під спостереження сімейного лікаря", - йдеться в повідомленні лікарів.

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