Как сделать хирургическую операцию бесплатно: украинцам рассказали про уловки

Украинцы могут сделать хирургическую операцию бесплатно (фото: freepik)

Украинцам рассказали, как лечь под нож хирурга, и ничего не заплатить

Сделать бесплатно хирургическую операцию в государственном медицинском учреждении вполне возможно. Но для этого нужно знать про некоторые уловки и тонкости.

О том, как безвозмездно получить такую непростую медицинскую услугу рассказала на своей странице в Facebook экс-министр здравоохранения Уляна Супрун.

Как сделать хирургическую операцию бесплатно

Получите электронное направление от семейного врача или лечащего врача на проведение операции.

Обратитесь к выбранному медучреждению, что имеет договор с НСЗУ на проведение хирургических операций в стационарных условиях. Когда выберете заведение, в него лучше позвонить заранее, чтобы узнать, делают ли здесь нужную вам процедуру.

Какие именно услуги оплачивает Национальная служба здоровья

проведение операции и анестезия,

инструментальные и лабораторные обследования,

при необходимости - патоморфологические исследования (взятие биопсии или операционного материала),

послеоперационный мониторинг, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия,

круглосуточный врачебный и сестринский уход,

медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений,

лекарства с Национального перечня лекарственных средств и расходные материалы,

питание в стационарных условиях.

Если же у вас возник случай неотложного состояний, то можно обратиться в больницу без направления, или вызвать экстренную медпомощь, которая при необходимости доставит в медучреждение. Помощь в таком случае предоставляется без каких-либо дополнительных условий и бесплатно.

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