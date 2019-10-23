Украинские военные впечатлили офицеров НАТО тренировкой (зрелищные фото)

Украинские военные провели тренировку (Фото: коллаж РБК-Украина)

93-я бригада ВСУ "Холодный Яр" провела тренировку на Яворивском полигоне

Воины 93-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" провели отработку занятий для экипажей как часть подготовки к боевым тренировкам на уровне отделений на участке STX Альфа. Об этом говорится в сообщении "Многонациональной тренировочной миссии - Украина" (Joint Multinational Training Group - Ukraine) на странице в Facebook.

Также в сети показали зрелищные фото с учений, которые прошли на Яворивском полигоне под Львовом - в Учебном центре подготовки подразделений.

Бригада ВСУ "Холодный Яр" провела тренировку на Яворивском полигоне (Фото: facebook.com/JMTGUkraine)

За демонстрацией навыков бойцов "Холодного яра" наблюдали офицеры НАТО - представители ВС Канады.

В боевой тренировке участвовала пехота 93-й отдельной мехбригады, легкая бронетехника и самоходной артиллерия.

Бригада ВСУ "Холодный Яр" провела тренировку на Яворивском полигоне (Фото: facebook.com/JMTGUkraine)

Напомним, что в румынских территориальных и международных водах Черного моря начались учения стран Североатлантического альянса НАТО Storm Fall 2019 вместе с участием Украины. Накануне в Черное море вошли четыре корабля 2-й постоянной Средиземноморской противоминной группы НАТО.