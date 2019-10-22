В Черном море НАТО проводит учения с участием Украины

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

В Черное море вошли четыре корабля 2-й постоянной Средиземноморской противоминной группы НАТО

В румынских территориальных и международных водах Черного моря начались учения стран Североатлантического альянса НАТО Storm Fall 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армия Inform.

Как сообщил в Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, накануне в Черное море вошли четыре корабля 2-й постоянной Средиземноморской противоминной группы НАТО.

"В основе сценария - элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статьи Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил. Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, является повышение уровня взаимодействия, а также совершенствование планирования и командования совместными силами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев поддерживает все инициативы НАТО, направленные на усиление присутствия в Восточной Европе.

Как сообщало РБК-Украина, НАТО может расширить присутствие в странах Балтии. В частности, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер во время посещения немецких военных в литовской Рукле заявила, что НАТО может усилить противовоздушную оборону в регионе для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах.