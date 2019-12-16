ВСУ показали, как уничтожают вражескую бронетехнику: яркие фото

Зенитчики ВСУ провели учения в районе отвода войск на Донбассе
Украинские военные на Донбассе провели учебные стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2 и показали, как способны уничтожать беспилотники и бронетехнику противника. Мероприятия состоялись в Донецкой области в районе отвода тяжелого вооружения. Об этом передали в штабе ООС на странице в Facebook.
Также в сети показали зрелищные фотографии, как бойцы подразделения из состава ОТГ "Восток" оттачивают мастерство и отрабатывают навыки маневрирования.
По словам заместителя командира воинской части, которая защищает подступы к Марьинке и Красногоровке, по замыслу, личный состав совершает марш в определенный район и занимает огневые позиции.
"Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена на базе укрепленного грузового автомобиля. В ходе боевых стрельб армейцы отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, БПЛА и бронетехники условного противника", - рассказал офицер.
К занятиям привлекли военных, свободных от дежурства на боевых позициях.
В рамках тактико-специальных учений военные до автоматизма оттачивают навыки по развертыванию зенитных установок и управлению огнем расчетов, рассказали в штабе.
Зенитчики ВСУ провели учения на Донбассе (Фото: facebook.com/pressjfo.news)
Особое внимание обращается на инженерное оборудование огневой позиции, ее охрану и оборону, быструю смену позиции, а также строгое соблюдение мер безопасности при боевой стрельбе.
Пользователи сети восхищаются мастерством военных и благодарят защитников Украины.
Зенитчики ВСУ провели учения на Донбассе (Скрин комментариев facebook.com/pressjfo.news)