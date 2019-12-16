ЗСУ показали, як знищують ворожу бронетехніку: яскраві фото

Українські військові на Донбасі провели навчальні стрільби із зенітних установок ЗУ-23-2 і показали, як здатні знищувати літаки і бронетехніку противника. Заходи відбулися у Донецькій області в районі відведення важкого озброєння. Про це передали в штабі ООС на сторінці в Facebook.

Також в мережі показали видовищні фотографії, як бійці підрозділу зі складу ОТУ "Схід" відточують майстерність та відпрацьовують навички маневрування.

За словами заступника командира військової частини, яка захищає підступи до Мар'їнки та Красногорівки, за задумом, особовий склад здійснює марш у визначений район і займає вогневі позиції.

"Для підвищення маневреності зенітна установка ЗУ-23-2 встановлена на базі укріпленого вантажного автомобіля. У ході бойових стрільб армійці відпрацьовують завдання зі знищення як наземних, так і повітряних цілей. Зокрема, БПЛА та бронетехніки умовного противника", - розповів офіцер.

До занять залучили військових, вільних від чергування на бойових позиціях.

В рамках тактико-спеціальних навчань військові до автоматизму відточують навички щодо розгортання зенітних установок і управління вогнем розрахунків, розповіли в штабі.

Зенітники ЗСУ провели навчання на Донбасі (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Особлива увага звертається на інженерне обладнання вогневої позиції, її охорону і оборону, швидку зміну позиції, а також суворе дотримання заходів безпеки при бойової стрільби.

Користувачі мережі захоплюються майстерністю військових і дякують захисникам України.

Успіхів!

Молодці!

Слава український воїнам!

Зенітники ЗСУ провели навчання на Донбасі (Скрін коментарів facebook.com/pressjfo.news)