Украинские военные продемонстрировали, как на танках будут уничтожать врага: яркие фото

Военные ВСУ показали мощь украинских танков (фото: facebook.com/ato.news)

Военные ВСУ продемонстрировали свои умения ведения боя

Танкисты ВСУ устроили масштабные учения, на которых продемонстрировали свою подготовку к бою. Об этом сообщает 1 отдельная танковая Северская бригада на своей странице в Facebook.

Во время учений военные провели упражнения по стрельбе из танкового вооружения и вождения танков в условиях ограниченной видимости. Кроме того, были проведены занятия по действиям танкового подразделения на огненном рубеже.

Военные ВСУ показали мощь украинских танков (фото: facebook.com/1ogtb)

В ходе учения танкисты отрабатывали уничтожение условного врага. Учения сопровождал заместитель командира бригады Роман Шеремет.

Военные ВСУ показали мощь украинских танков (фото: facebook.com/1ogtb)

Напомним, что оккупанты ранили украинского военного из неизвестного оружия. Российские беспилотники сбрасывают новый вид бомб на Донбассе. Снаряд разрывается в воздухе на небольшой высоте, после этого мелкие осколки поражают военных. Украинский боец получил около 50 осколочных ранений по всему телу.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе украинца забрали в армию прямо из "МакДональдса". Молодой человек работал в ресторане быстрого питания и его забрали в армию прямо посреди рабочего дня. При этом родные парня говорят, что он получил отсрочку до весны 2020 года.

Адвокат парня заявил, что действия сотрудников военкомата и полиции в этом случае были незаконны.