Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МВД приостановило выдачу водительских прав из-за сбоя

В Украине приостановлена выдача водительских прав из-за сбоя в работе Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщили в МВД, Национальная автоматизированная информационная система сегодня, 6 августа, работает с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.

Речь идет о:

выдачк водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;

обмене и замене водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;

выдаче свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажена", - сообщили в МВД.

Напомним, в апреле текущего года Кабинет министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав. В частности, речь идет о требованиях к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, ее необходимо провести до начала занятий.

Кроме того, в апреле в Украине был изменен порядок выдачи водительских прав. В частности, экзамены в автошколах фиксируются на видео, а срок действия полученного в автошколе свидетельства об окончании обучения сокращен до двух лет.