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В Украине приостановлена выдача водительских прав

Новости » Общество    06.08.2019 - 12:25
В Украине приостановлена выдача водительских прав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МВД приостановило выдачу водительских прав из-за сбоя

В Украине приостановлена выдача водительских прав из-за сбоя в работе Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщили в МВД, Национальная автоматизированная информационная система сегодня, 6 августа, работает с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.

Речь идет о:

  • выдачк водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;
  • обмене и замене водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;
  • выдаче свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажена", - сообщили в МВД.

Напомним, в апреле текущего года Кабинет министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав. В частности, речь идет о требованиях к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, ее необходимо провести до начала занятий. 

Кроме того, в апреле в Украине был изменен порядок выдачи водительских прав. В частности, экзамены в автошколах фиксируются на видео, а срок действия полученного в автошколе свидетельства об окончании обучения сокращен до двух лет.

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Новости Украины Министерство внутренних дел Украиныводительские права
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