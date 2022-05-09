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Украинские вергуны на сковороде: бюджетная выпечка на кефире за 20 минут

Скриншот: Вергуны на сковороде
Автор: Светлана Мащенко

Украинские вергуны из теста на основе кефире готовятся очень быстро. Тесто обжаривается на сковородке и обваливается в сахарной пудре - идеальная выпечка к чаю готова!

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Кефир или йогурт теплый или комнатной температуры - 200 г
  • Сахар - 60-80 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Соль - щепотка
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука +/- 330 г
  • Сода - 0,5 ч. л.
  • Сахарная пудра

Такими будут наши вергуны во время готовки:

Пошаговое приготовление

  1. Перемешайте муку с содой. Добавьте кефир с остальными ингредиентами.
  2. Замесите мягкое тесто. При необходимости добавьте еще муки.
  3. Округлите тесто, накройте миской и оставьте на 10 минут, чтобы тесто отдохнуло.
  4. Разделите тесто на 2 части. Одну часть накройте миской, чтобы тесто не подсыхало.
  5. Раскатайте тесто, нарежьте его на ромбики. Сделайте надрез по центру ромбика и заверните один край через надрез.
  6. Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте вергуны с обеих сторон до румяности.
  7. Обваляйте в сахарной пудре. Наши вергуны готовы!

Ранее мы писали, как приготовить похожий на Наполеон торт под названием "Пломбир".

Также кулинар рассказала, как на сковороде приготовить пышный хлеб.

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