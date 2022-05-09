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Українські вергуни на сковороді: бюджетна випічка на кефірі за 20 хвилин

Скріншот: Вергуни на сковороді
Автор: Світлана Мащенко

Українські вергуни з тіста на основі кефіру готуються дуже швидко. Тісто обсмажується на сковорідці і обвалюється в цукровій пудрі - ідеальна випічка до чаю готова!

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Кефір або йогурт теплий або кімнатної температури - 200 г
  • Цукор - 60-80 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сіль - щіпка
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно +/- 330 г
  • Сода - 0,5 ч. л.
  • Цукрова пудра

Такими будуть наші вергуни під час готування:

Покрокове приготування

  1. Перемішайте борошно з содою. Додайте кефір з іншими інгредієнтами.
  2. Замісіть м'яке тісто. При необхідності додайте ще борошна.
  3. Округліть тісто, накрийте мискою і залиште на 10 хвилин, щоб тісто відпочило.
  4. Розділіть тісто на 2 частини. Одну частину накрийте мискою, щоб тісто не підсихало.
  5. Розкачайте тісто, наріжте його на ромбики. Зробіть надріз по центру ромбика і загорніть один край через надріз.
  6. Розігрійте олію в сковороді. Обсмажте вергуни з обох сторін до рум'яності.
  7. Обваляйте в цукровій пудрі. Наші вергуни готові!

Раніше ми писали, як приготувати схожий на Наполеон торт під назвою "Пломбір".

Також кулінар розповіла, як на сковороді приготувати пишний хліб.

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