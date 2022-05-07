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Готовим пышный хлеб на сковороде: всего три ингредиента

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Суббота 07 мая 2022 08:45
Готовим пышный хлеб на сковороде: всего три ингредиента Скрин: Как приготовить хлеб на сковороде
Автор: Светлана Мащенко

Домашний хлеб на сковороде можно приготовить без труда всего из трех базовых ингредиентов: вода, мука и дрожжи. Немного времени на расстойку и на выпечку и свежий теплый хлеб с корочкой можно подавать к столу.

Как это сделать, рассказала известный кулинар Alina FooDee.

Для сковороды диаметром 24 см понадобятся:

  • Вода горячая - 300 мл
  • Мука - 400 г
  • Дрожжи живые - 17 г (6 г сухих дрожжей)
  • Соль - 1 ч. л.
  • Сахар - 0,5 ч. л.
  • Растительное масло для работы с тестом

Вот таким замечательным получится наш хлеб:

Готовим пышный хлеб на сковороде: всего три ингредиента

В горячую воду добавьте 4 ст. л. муки из общего количества и сахар. Размешайте до однородности.

Дайте массе остыть до теплого состояния, так как дрожжи не любят горячее. Добавьте дрожжи, перемешайте и оставьте на 5 минут.

Добавьте всю оставшуюся муку и перемешайте тесто до однородности.

Накройте миску с тестом пищевой пленкой и оставьте в теплом месте приблизительно на 1 час.

Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложите тесто, округлите его.

Сковороду смажьте растительным маслом, переложите тесто, смажьте его сверху растительным маслом и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 30 минут.

Включите минимальный огонь, накройте сковороду фольгой, предварительно смазав ее растительным маслом, чтобы фольга не прилипла к тесту.

Выпекайте 25 минут с одной стороны до румяности, переверните на другую сторону и выпекайте еще 20-25 минут до румяности. Время выпекания регулируйте в зависимости от своей плиты.

Ранее блогер рассказала, как продлить жизнь хлебу, чтобы он не черствел и не плесневел.

Также кулинар дала рецепт теста для пиццы, как его готовят итальянцы.

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