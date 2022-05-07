Готовим пышный хлеб на сковороде: всего три ингредиента
Домашний хлеб на сковороде можно приготовить без труда всего из трех базовых ингредиентов: вода, мука и дрожжи. Немного времени на расстойку и на выпечку и свежий теплый хлеб с корочкой можно подавать к столу.
Как это сделать, рассказала известный кулинар Alina FooDee.
Для сковороды диаметром 24 см понадобятся:
- Вода горячая - 300 мл
- Мука - 400 г
- Дрожжи живые - 17 г (6 г сухих дрожжей)
- Соль - 1 ч. л.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Растительное масло для работы с тестом
Вот таким замечательным получится наш хлеб:
В горячую воду добавьте 4 ст. л. муки из общего количества и сахар. Размешайте до однородности.
Дайте массе остыть до теплого состояния, так как дрожжи не любят горячее. Добавьте дрожжи, перемешайте и оставьте на 5 минут.
Добавьте всю оставшуюся муку и перемешайте тесто до однородности.
Накройте миску с тестом пищевой пленкой и оставьте в теплом месте приблизительно на 1 час.
Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложите тесто, округлите его.
Сковороду смажьте растительным маслом, переложите тесто, смажьте его сверху растительным маслом и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 30 минут.
Включите минимальный огонь, накройте сковороду фольгой, предварительно смазав ее растительным маслом, чтобы фольга не прилипла к тесту.
Выпекайте 25 минут с одной стороны до румяности, переверните на другую сторону и выпекайте еще 20-25 минут до румяности. Время выпекания регулируйте в зависимости от своей плиты.
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