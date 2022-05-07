Готовим пышный хлеб на сковороде: всего три ингредиента

Домашний хлеб на сковороде можно приготовить без труда всего из трех базовых ингредиентов: вода, мука и дрожжи. Немного времени на расстойку и на выпечку и свежий теплый хлеб с корочкой можно подавать к столу.

Как это сделать, рассказала известный кулинар Alina FooDee.

Для сковороды диаметром 24 см понадобятся:

Вода горячая - 300 мл

Мука - 400 г

Дрожжи живые - 17 г (6 г сухих дрожжей)

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 0,5 ч. л.

Растительное масло для работы с тестом

Вот таким замечательным получится наш хлеб:

В горячую воду добавьте 4 ст. л. муки из общего количества и сахар. Размешайте до однородности.

Дайте массе остыть до теплого состояния, так как дрожжи не любят горячее. Добавьте дрожжи, перемешайте и оставьте на 5 минут.

Добавьте всю оставшуюся муку и перемешайте тесто до однородности.

Накройте миску с тестом пищевой пленкой и оставьте в теплом месте приблизительно на 1 час.

Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложите тесто, округлите его.

Сковороду смажьте растительным маслом, переложите тесто, смажьте его сверху растительным маслом и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 30 минут.

Включите минимальный огонь, накройте сковороду фольгой, предварительно смазав ее растительным маслом, чтобы фольга не прилипла к тесту.

Выпекайте 25 минут с одной стороны до румяности, переверните на другую сторону и выпекайте еще 20-25 минут до румяности. Время выпекания регулируйте в зависимости от своей плиты.