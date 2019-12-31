Украинские танкисты показали, как будут уничтожать врага: мощное видео

Вооруженные силы Украины показали, как будут уничтожать врага. Воины-танкисты совершенствовались в боевом мастерстве в Луганской области. Зрелищное видео появилось на Facebook-странице ООС.

Сообщается, что испытания были проведен в рамках двухдневной проверки готовности к выполнению задач. Сначала танковые подразделения ВСУ отработали тактику, а затем - практические действия и стрельбу.

Руководитель учений Евгений Межевикина раскрыл детали испытаний. По его словам, готовность танковых подразделений определялась в три этапа. На первом были отработаны планирующие документы организации боя (тактика), на втором - практика (боевые машины работали на местности с поддержкой противотанковых средств).

Третьим, заключительным, этапом испытаний стала уже стрельба на меткость, как с места, так и в движении.

Украинские воины отрабатывали боевые задачи на модернизированных бронемашинах с тепловизорами, GPS-навигаторами и двигателями повышенной мощности.

Стоит отметить, что эти учения стали для некоторых бойцов одним из первых серьезных испытаний, но справились они с задачами на высоком уровне.

ВСУ показали испытания танкистов (видео: facebook.com/pressjfo.news)