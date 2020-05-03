В украинские школы вернут "семейный" курс после громкого скандала: подробности

Учебники (Иллюстративное фото: pixabay.com/stevepb)

В учебную программу "Основы семьи" внесут изменения и переиздадут учебник

В Украине в школах вернут предмет "Основы семьи", который в прошлом году со скандалом "заморозили". Факультативный курс для учеников 10-11 классов возобновят после удаления из учебника ряда "спорных моментов".

Как рассказал автор учебника Адриан Буковинский на своей странице в Facebook, Минобразования разблокировало предмет с обязательным условием переиздания.

"Теперь у нас всех много работы по внедрению программы. Мы учли все дельные предложения, внесли соответствующие правки в текст программы и планируем переиздание учебников", - написал он.

Также Буковинский опубликовал соответствующее письмо - уведомление от министерства.

Фото: facebook.com/bukovynski

Решение принято Институтом модернизации образования МОН 30 апреля.

Скандал с курсом вспыхнул осенью 2019 года после того, как группа родителей усмотрела в учебнике сексистские, антинаучные и дискриминационные утверждения. Они "вооружились" выводами 5 общественных экспертов и на основании обращения в Минобразования школьный предмет сняли. Об этом передает сайт образовательной программы Osnovy.info.

После этого более 10 тысяч человек подписали обращения в министерство с просьбой поддержать курс "Основы семьи" и не лишать его грифа.

"Адриан Буковинский и группа ученых активно работали над тем, чтобы восстановить действие грифа образовательного комплекса "Основы семьи" и так скорректировать программу, чтобы с одной стороны не нарушить ее содержание, а с другой - нивелировать спорные моменты, которые могли бы использовать оппоненты", - указывается в сообщении.

Из-за чего возник скандал с учебником

В ноябре 2019-го группа родителей пожаловалась в Минобразования на определенные тезы в учебнике "Основы семьи", которые, по их мнению, нарушают Конституцию Украины. В частности, некоторых граждан возмутили утверждения, что:

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