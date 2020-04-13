Всеукраинская школа онлайн оскандалилась ошибками: в МОН объяснили "ляпы"

Всеукраинская школа онлайн влипла в скандал (Коллаж РБК-Украина)

В Министерстве образования Украины прокомментировали ошибки учителей онлайн

Всеукраинская школа онлайн на период карантина для учеников сделала в прямом эфире много ошибок, которые потом активно обсуждались в сети. Педагоги жаловались, что их "травили" пользователи сетей, не учитывая человеческий фактор. В Министерстве образования Украины прокомментировали "ляпы" педагогов онлайн и объяснили это тем, что времени вырезать ошибки просто не хватило, так как все записывалось в ускоренном режиме. Сообщение об этом появилось на сайте МОН.

"В ряде видеоуроков, вышедших на протяжении последних 5 дней, были ошибки, которые не изъяли из видео на этапе производства. Ситуация, когда в эфир выходит материал с ошибками, - недопустима. Основная причина этого - нехватка времени", - объяснили в министерстве.

Также в МОН отметили, что уроки выходили ночью накануне выхода в эфир, их было около 30 видео в сутки. При таких сроках специалисты не могли хорошо проверить все выпуски.

В Министерстве сообщили, что с понедельника, 13 апреля, к проверке уроков приобщат независимых экспертов, они смогут просматривать видео на наличие ошибок до эфира.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встал на защиту учителей и сказал, что не стоит самоутверждаться за счет других.

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