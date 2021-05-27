Не все украинские школьники уйдут на каникулы: кому обучение продлили

В школах Украины уже начали раздаваться последние звонки. Однако во многих областях нашей страны учебный год продлят, а праздничная линейка состоится аж в июне. Все дело - в карантине и дистанционном обучении.
О том, где именно - в каких городах и регионах - школьникам продлили обучение, пишет сайт ТСН.
Во Львове летние каникулы кое-где сместились. Отдельные школы уйдут на отдых 28 мая, а другие продолжат учебу до 4, 10 и даже 14 июня.
В Днепре в одних школах последний звонок прозвенит традиционно 28 мая, другие же школы продолжат учебу до 11 июня или даже до конца июня.
В Одессе только семь школ уйдут на каникулы вовремя, а 90 школ - 4 июня, остальные - 8 июня.
В Харькове ученики будут учиться до 5 июня.
Киевские школьники будут заканчивать учебный год в положенное время без изменений. Последний звонок планируют провести в пятницу, 28 мая.
Также обучение в летний период продолжится:
Добавим, что с опозданием линейки в школах состоятся, потому что из-за карантина в этих регионах были продлены весенние каникулы, поэтому теперь откладываются летние.
Кроме того, в Украине учебные заведения могут самостоятельно менять даты начала и окончания каникул. Поэтому школы, которые из-за пандемии коронавируса не успели вычитать программу, продолжат обучение и в летний период.
Как сообщали ранее в МОН объяснили, почему в некоторых школах продлили учебный год.
Также стало известно, будут ли работать летние школьные лагеря в Киеве.