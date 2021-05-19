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Стало известно, будут ли работать летние школьные лагеря в Киеве

Новина українською →
Киев , Среда 19 мая 2021 18:00
Стало известно, будут ли работать летние школьные лагеря в Киеве Фото: в КГГА рассказали, будут ли работать летние школьные лагеря (freepik.com)
Автор: Styler

Летние лагеря в Киеве в 2021 году в школах не откроются из-за продления карантина до 30 июня. Так же было и в прошлом году.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

"Учитывая введенные ограничения и продление карантина до 30 июня, второй год подряд лагеря отдыха с дневным пребыванием детей на базе учреждений общего среднего образования Киева не открываются", - сообщают в Департаменте.

В то же время в бюджете города Киева на 2021 год на оздоровление и отдых детей льготных категорий предусмотрено 142,86 млн грн.

Кого из детей оздоровят

Сообщается, что среди детей, которые будут оздоровлены в этом году, более 200 - состоят на учете в районных службах по делам детей и семьи.

Еще больше 460 - клиенты сети центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Оздоровление и отдых детей планируется в детских учреждениях Киева и некоторых регионах Украины.

Напомним, появился список городов, где продлили учебный год в школах.

А также мы писали о том, будут ли школьники Киева учится в июне.

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