Не всі українські школярі підуть на канікули: кому навчання продовжили

В школах України вже почали лунати останні дзвінки. Однак у багатьох областях нашої країни навчальний рік продовжать, а святкова лінійка відбудеться аж у червні. Вся справа - в карантині і дистанційному навчанні.
Про те, де саме - у яких містах і регіонах - школярам продовжили навчання, пише сайт ТСН.
У Львові літні канікули подекуди змістились. Окремі школи підуть на відпочинок 28 травня, а інші продовжать навчання до 4, 10 і навіть 14 червня.
У Дніпрі в одних школах останній дзвоник пролунає традиційно 28 травня, інші ж школи продовжать навчання до 11 червня або навіть до кінця червня.
В Одесі лише сім шкіл підуть на канікули вчасно, а 90 шкіл - 4 червня, інші - 8 червня.
У Харкові учні навчатимуться до 5 червня.
Київські школярі будуть закінчувати навчальний рік у належний час без змін. Останній дзвоник планують провести у п’ятницю, 28 травня.
Також навчання у літній період продовжиться:
Додамо, що із запізненням лінійки у школах відбудуться, тому що через карантин у цих регіонах були подовжені весняні канікули, тож тепер відтерміновуються літні.
Окрім того, в Україні навчальні заклади можуть самостійно змінювати дати початку і закінчення канікул. Тому школи, які через пандемію коронавірусу не встигли вичитати програму, продовжать навчання і в літній період.
Як повідомляли раніше, у Міносвіти пояснили, чому в деяких школах продовжили навчальний рік.
Також стало відомо, чи працюватимуть літні шкільні табори у Києві.