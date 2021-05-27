Не всі українські школярі підуть на канікули: кому навчання продовжили

Де продовжили навчальний рік

У Львові літні канікули подекуди змістились. Окремі школи підуть на відпочинок 28 травня, а інші продовжать навчання до 4, 10 і навіть 14 червня.

У Дніпрі в одних школах останній дзвоник пролунає традиційно 28 травня, інші ж школи продовжать навчання до 11 червня або навіть до кінця червня.

В Одесі лише сім шкіл підуть на канікули вчасно, а 90 шкіл - 4 червня, інші - 8 червня.

У Харкові учні навчатимуться до 5 червня.

Київські школярі будуть закінчувати навчальний рік у належний час без змін. Останній дзвоник планують провести у п’ятницю, 28 травня.

Також навчання у літній період продовжиться:

У Чернівецькій області до 30 травня, 4 або 16 червня;

до 30 травня, 4 або 16 червня; у Івано-Франківську до 4 червня;

до 4 червня; у Рівному до 4 червня;

до 4 червня; у Кропивницькому до 7 або 14 червня;

до 7 або 14 червня; у Черкасах до 8 червня;

до 8 червня; у Тернополі до 9 червня;

до 9 червня; у Полтаві до 9 червня;

до 9 червня; у Херсоні до 10 червня;

до 10 червня; у Сумах до 11 червня;

до 11 червня; у Хмельницькому до 11 червня;

до 11 червня; на Волині (навчання у ліцеях Нововолинської громади триватиме до 16 червня, у Ковелі - до 4 червня, у луцьких школах з шестиденною формою навчання - до 30 травня);

(навчання у ліцеях Нововолинської громади триватиме до 16 червня, у Ковелі - до 4 червня, у луцьких школах з шестиденною формою навчання - до 30 травня); у Чернігові навчання закінчиться 4 червня (але учні 9 класів отримають атестати 9 червня, випускники 11 класів - 30 червня та 1 липня).

Додамо, що із запізненням лінійки у школах відбудуться, тому що через карантин у цих регіонах були подовжені весняні канікули, тож тепер відтерміновуються літні.

Окрім того, в Україні навчальні заклади можуть самостійно змінювати дати початку і закінчення канікул. Тому школи, які через пандемію коронавірусу не встигли вичитати програму, продовжать навчання і в літній період.