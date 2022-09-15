Украинские школьники 5-11 классов могут совершенно бесплатно освоить программу онлайн в любом городе и стране

Общественная организация "Освитория" при поддержке МОН, Минцифры, ЮНИСЕФ дополняет и обновляет учебный контент Всеукраинской школы онлайн - государственной цифровой платформы для дистанционного и смешанного обучения школьников 5-11 классов.

До конца 2022 года на платформу будут добавлены уроки, тесты и материалы для самоподготовки по 18 дисциплинам для учеников 5-11 классов.

Вместе со всеми уроками, которые уже есть на платформе, ВШО покроет учебные программы полностью, чтобы школьники в Украине и за границей могли беспрерывно учиться онлайн. Сейчас на платформе разместили уже 2500 уроков и до конца года добавят еще 1000 уроков.

"Материалы для 5-6 классов будут обновлены в соответствии со стандартами реформы НУШ в базовом среднем образовании, которая с начала учебного года внедряется в 5-х классах.

Обучение на платформе простое и удобное, интересное и современное, а также бесплатное для всех детей. Каждый урок отвечает интересам и восприятию современного школьника", - подчеркнули в министерстве.

Для пояснения учебного материала используются 3D-модели, 3D-экскурсии, интерактивные экспозиции музеями мира, элементы геймификации и современных компьютерных игр и даже мемы.

Присоединится к этой платформе можно вот по этой ссылке - lms.e-school.net.ua

Чтобы получить доступ к урокам, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующую программу обучения.