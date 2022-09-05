Учителя назвали предметы, которые дети хуже всего воспринимают на дистанционке
Украинские педагоги говорят, что дистанционное обучение за последние несколько лет существенно повлияли на школьные результаты. Дети на онлайн намного хуже усваивают некоторые предметы.
Об этом говорится в результатах опроса педагогов, учителей и их родителей, которые провели в Государственной службе качества образования.
Выяснилось, что на дистанционном обучении хуже всего дети усваивают математику, химию и иностранные языки.
Что показал опрос
51% педагогов начальных классов из сельских школ и 42% педагогов из городских школ указали на ухудшение результатов по математике. Такое же мнение у 61% учителей базовой школы в селах и 45% в городе.
56% учителей начальной школы в селе и 33% учителей в городе, а также 59% педагогов базовой и старшей школы и 39% учителей в селе говорят об ухудшении уровня знаний по иностранным языкам.
54% учителей базовой школы в селе и 39% в городе, а также 63% педагогов старшей школы в селе и 38% в городе говорят об ухудшении результатов по химии.
Также учителя отмечают, что ухудшились показатели знаний по украинскому языку, физике и астрономии.
Почему дети хуже усваивают материал
По словам педагогов, главная причина ухудшения показателей знаний - из-за отсутствия живого общения.
Второй причиной учителя назвали неумение учеников учиться самостоятельно.
Педагоги не связывают снижение результатов обучения с собственной педагогической деятельностью.
Родители указали также причины, почему дети не могли учиться или самостоятельно отработать материал. Чаще всего причинами становились болезнь, отсутствие или плохое качество интернета.
29% родителей учеников начальных классов отмечают, что дети не учились, так как самостоятельно не могли подключиться к онлайн-платформе. Еще 20% - находились у бабушек/дедушек, где нет соответствующих условий для обучения.
И только 13% родителей указали, что дети не смогли усвоить материал из-за того, что не умеют учиться самостоятельно.
Что не хватает школьникам
Как отмечают сами школьники, во время дистанционного обучения им больше всего не хватает:
- Объяснений от учителей вместе самостоятельной обработки
- Презентаций учебного материала, чтобы лучше понять тему урока
- Времени объяснения новых тем
Также выяснилось, что не у всех участников учебного процесса есть необходимая техника и скоростной интернет для дистанционного обучения.
Учителя начальной школы обеспечены компьютерами на 85% в городах и на 87% в селе. Педагоги базовой и старшей школы обеспечены ноутбуками на 67% в городах и на 52% в селах.
Нет техники для обучения у трети учеников в селах. Ученики начальной школы в селе реже имеют собственную технику для обучения - смартфон или компьютер, чем школьники базовой и старшей.
39% учеников младшей школы и 29% старшеклассников пользуются гаджетами совместно с родителями, братьями или сестрами.
У 68% школьников в городе для обучения есть смартфон, у школьников в селе - только у 44%. Ноутбук есть у 44% учеников в городе, и только у 32% в селе. Скоростной интернет доступен 43% в городе и 34% в селе. Почти 20% детей делят гаджеты с другими членами семьи.
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