Українські школярі 5-11 класів можуть абсолютно безкоштовно освоїти програму онлайн в будь-якому місті і країні

Громадська спілка "Освіторія" за підтримки МОН, Мінцифри, ЮНІСЕФ доповнює та оновлює навчальний контент Всеукраїнської школи онлайн - державної цифрової платформи для дистанційного та змішаного навчання школярів 5-11 класів.

До кінця 2022 року на платформу будуть додані уроки, тести та матеріали для самопідготовки з 18 дисциплін для учнів 5-11 класів.

Разом з усіма уроками, які вже є на платформі, ВШО покриє навчальні програми повністю, щоб школярі в Україні та за кордоном могли безперервно навчатися онлайн. Зараз на платформі розмістили вже 2500 уроків і до кінця року додадуть ще 1000 уроків.

"Матеріали Для 5-6 класів будуть оновлені відповідно до стандартів реформи НУШ у базовій середній освіті, яка з початку навчального року впроваджується у 5-х класах.

Навчання на платформі просте і зручне, цікаве і сучасне, а також безкоштовне для всіх дітей. Кожен урок відповідає інтересам і сприйняттю сучасного школяра", - підкреслили в Міністерстві.

Для пояснення навчального матеріалу використовуються 3D-моделі, 3D-екскурсії, інтерактивні експозиції музеями світу, елементи гейміфікації та сучасних комп'ютерних ігор і навіть меми.

Приєднається до цієї платформи можна ось за цим посиланням - lms.e-school.net.ua

Щоб отримати доступ до уроків, потрібно зареєструватися і вибрати відповідну програму навчання.