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Украинские полярники показали прыгающих пингвинов: невероятно милое видео

Автор: Анна Шиканова

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде показали невероятно милое видео с прыгающими пингвинами. Они объяснили, почему пингвины выпрыгивают из воды на берег.

Об этом говорится в публикации на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Как объясняют полярники, только на суше пингвины кажутся неуклюжими и неловкими. А вот в воде, где они проводят 80% своей жизни, эти животные быстры и резки. А тем более, субантарктические пингвины, которых можно увидеть на видео. Они могут развивать скорость до 36 км в час.

"Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, эти птицы сначала набирают скорость в океане, а потом с помощью лап и хвоста меняют угол движения и вылетают в воздух. Так некоторые пингвины могут покорять высоту в 1,5-3 метра", - говорится в публикации.

Быстро плавать пингвинам помогают крылья – их особенное телосложение плечей и грудины помогает двигать ими, как винтами. А скорости помогает обтекаемая форма тела и плотное оперение.

При наблюдении за императорскими пингвинами ученые обнаружили, что во время разгона они оставляют вокруг себя много пузырьков. И эти пузырьки выходят не из легких через рот, а идут от перьев.

Ученые предположили, что перед прыжком пингвины набирают воздух в перья и задерживают его, а для разгона в воде прижимают перья, выпуская пузырьки на поверхность. Они действуют как масло и уменьшают трение, ускоряют движение.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские полярники показали милые фото детенышей пингвинов.

А также рассказывали о том, что полярники со станции "Академик Вернадский" показали необычный раритет, который остался им от британцев.

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Академик Вернадскийполярникипингвины