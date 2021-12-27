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Украинские полярники показали необычный раритет, оставшийся от британцев (фото)

Новина українською →
Антарктида, Понедельник 27 декабря 2021 18:54
Украинские полярники показали необычный раритет, оставшийся от британцев (фото) Фото: украинские полярники показали необычный раритет от британцев (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Роман Мирончук

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали раритетную рукописную книгу коктейлей, которая осталась на станции с тех пор, как она принадлежала Британии.

Фото необычного раритета опубликовал Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

В данной книге собрано более полусотни рецептов, каждый из которых дополняется тематическим рисунком.

Украинские полярники показали необычный раритет, оставшийся от британцев (фото)

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Судя по надписи на форзаце, эту книгу британские полярники получили в подарок в 1984 году. Такой щедрый презент им сделал любитель коктейлей из круизного судна World Discoverer, которое тогда посещало станцию. Предполагаем, что эта история была связана с существованием на "Фарадее" собственного бара - самого южного на планете", - говорится в сообщении.

Украинские полярники показали необычный раритет, оставшийся от британцев (фото)

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Автор книги с чувством юмора. Он оставил дисклеймер, что не несет ответственности за лиц, употребляющих указанное в книге

Украинские полярники показали необычный раритет, оставшийся от британцев (фото)

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Рукопись до сих пор хранится в баре "Фарадей", но теперь уже на украинской станции "Академик Вернадский". Украинцы сохранили и сам бар, и его название.

Украинские полярники показали необычный раритет, оставшийся от британцев (фото)

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники также отметили, что для них это не столько сборник рецептов, как музейный экспонат. Поскольку на станции нет столько ингредиентов, которые требуют данные рецепты.

Украинские полярники показали необычный раритет, оставшийся от британцев (фото)

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отметим, что пользователи сети заинтересовались рецептами коктейлей из книги и попросили украинских полярников сфотографировать все рецепты. Полярники сообщили, что попробуют это сделать.

Напомним, названы пять лучших рецептов праздничных алкогольных и безалкогольных напитков. Если вы ждете дома гостей, то сможете их удивить своими коктейлями.

Ранее врач назвал пять простых способов избавиться от похмелья.

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