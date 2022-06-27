Украинские полярники показали невероятной красоты явление: эти фото завораживают

Как происходит такое явление

Как объяснила метеоролог Анжелика Ганчук, такое явление формируется на большой для облаков высоте, примерно 15-30 км.

"Когда здесь, у земли, воздушный поток встречает препятствие в виде гор, образуется волна, что на подветренной стороне горы способствует выносу влаги от земли на большие высоты, в лишенную других облаков стратосферу. Там при низких температурах и больших скоростях ветра влага может существовать только в виде мельчайших капелек переохлажденной воды и кристалликов льда", - рассказала она.

Собственно благодаря этому возникает перламутровая красота таких облаков. Во время заката свет отражается от этих кристалликов в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и раскрашивает облака в разные цвета.

Как выглядят перламутровые облака

Перламутровые облака в Антарктиде (фото: facebook.com/AntarcticCenter)