Украинские полярники показали невероятной красоты явление: эти фото завораживают

Украинским полярникам в Антарктиде посчастливилось наблюдать редкое и уникальное явление - перламутровые облака. Такую красоту увидели над станцией "Академик Вернадский".
Фотографии нереальных облаков показали на странице Национального антарктического центра.
Как объяснила метеоролог Анжелика Ганчук, такое явление формируется на большой для облаков высоте, примерно 15-30 км.
"Когда здесь, у земли, воздушный поток встречает препятствие в виде гор, образуется волна, что на подветренной стороне горы способствует выносу влаги от земли на большие высоты, в лишенную других облаков стратосферу. Там при низких температурах и больших скоростях ветра влага может существовать только в виде мельчайших капелек переохлажденной воды и кристалликов льда", - рассказала она.
Собственно благодаря этому возникает перламутровая красота таких облаков. Во время заката свет отражается от этих кристалликов в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и раскрашивает облака в разные цвета.
Напомним, украинские полярники показали прыгающих пингвинов. При этом ученые объяснили, почему пингвины выпрыгивают из воды на берег.
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