Українські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожують

Українським полярникам в Антарктиді пощастило спостерігати рідкісне і унікальне явище - перламутрові хмари. Таку красу побачили над станцією "Академік Вернадський".
Фотографії нереальних хмар показали на сторінці Національного антарктичного центру.
Як пояснила метеоролог Анжеліка Ганчук, таке явище формується на великій для хмар висоті, приблизно 15-30 км.
"Коли тут, біля землі, повітряний потік зустрічає перешкоду у вигляді гір, утворюється хвиля, що на підвітряній стороні гори сприяє виносу вологи від землі на великі висоти, в позбавлену інших хмар стратосферу. Там при низьких температурах і великих швидкостях вітру волога може існувати тільки у вигляді найдрібніших крапельок переохолодженої води і кристаликів льоду", - розповіла вона.
Власне завдяки цьому виникає перламутрова краса таких хмар. Під час заходу сонця світло відбивається від цих кристаликів в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і розфарбовує хмари в різні кольори.
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