Українські полярники показали неймовірної краси явище: ці фото заворожують

Як відбувається таке явище

Як пояснила метеоролог Анжеліка Ганчук, таке явище формується на великій для хмар висоті, приблизно 15-30 км.

"Коли тут, біля землі, повітряний потік зустрічає перешкоду у вигляді гір, утворюється хвиля, що на підвітряній стороні гори сприяє виносу вологи від землі на великі висоти, в позбавлену інших хмар стратосферу. Там при низьких температурах і великих швидкостях вітру волога може існувати тільки у вигляді найдрібніших крапельок переохолодженої води і кристаликів льоду", - розповіла вона.

Власне завдяки цьому виникає перламутрова краса таких хмар. Під час заходу сонця світло відбивається від цих кристаликів в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і розфарбовує хмари в різні кольори.

Як виглядають перламутрові хмари

Перламутрові хмари в Антарктиді (фото: facebook.com/AntarcticCenter)