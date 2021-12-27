Украинские полярники показали необычный раритет, оставшийся от британцев (фото)

В данной книге собрано более полусотни рецептов, каждый из которых дополняется тематическим рисунком.

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Судя по надписи на форзаце, эту книгу британские полярники получили в подарок в 1984 году. Такой щедрый презент им сделал любитель коктейлей из круизного судна World Discoverer, которое тогда посещало станцию. Предполагаем, что эта история была связана с существованием на "Фарадее" собственного бара - самого южного на планете", - говорится в сообщении.

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Автор книги с чувством юмора. Он оставил дисклеймер, что не несет ответственности за лиц, употребляющих указанное в книге

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Рукопись до сих пор хранится в баре "Фарадей", но теперь уже на украинской станции "Академик Вернадский". Украинцы сохранили и сам бар, и его название.

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники также отметили, что для них это не столько сборник рецептов, как музейный экспонат. Поскольку на станции нет столько ингредиентов, которые требуют данные рецепты.

Полярники показали британскую рукописную книгу коктейлей (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отметим, что пользователи сети заинтересовались рецептами коктейлей из книги и попросили украинских полярников сфотографировать все рецепты. Полярники сообщили, что попробуют это сделать.