Українські полярники показали незвичайний раритет, що залишився від британців (фото)

У даній книзі зібрано понад півсотні рецептів, кожен з яких доповнюється тематичним малюнком.

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Судячи з напису на форзаці, цю книгу британські полярники отримали в подарунок в 1984 році. Такий щедрий презент їм зробив любитель коктейлів з круїзного судна World Discoverer, яке тоді відвідувало станцію. Припускаємо, що ця історія була пов'язана з існуванням на "Фарадеї" власного бару - найпівденнішого на планеті", - йдеться в повідомленні.

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Автор книги з почуттям гумору. Він залишив дисклеймер, що не несе відповідальності за осіб, які вживають зазначене в книзі

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Рукопис досі зберігається в барі "Фарадей", але тепер вже на українській станції "Академік Вернадський". Українці зберегли і сам бар, і його назву.

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники також зазначили, що для них це не стільки збірка рецептів, як музейний експонат. Оскільки на станції немає стільки інгредієнтів, які вимагають дані рецепти.

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Зазначимо, що користувачі мережі зацікавилися рецептами коктейлів з книги і попросили українських полярників сфотографувати всі рецепти. Полярники повідомили, що спробують це зробити.